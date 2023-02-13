 

СК начал расследовать новые преступления ВСУ

13.02.2023, 11:02, Новости дня
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Следователи СК будут расследовать очередные противоправные действия вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской области, Донецка и Макеевки, а также в отношении российских военнопленных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в Telegram-канале СК, в администрации Херсонской области сообщили, что в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Корсунка Новокаховского городского округа есть один пострадавший. Также украинские националисты обстреляли Александровку, в результате ранение получил мужчина 1975 года рождения.

СК рассказал также о том, что киевские силовики прикрываются мирными жителями села Макеевки ЛНР как живым щитом, оборудуют позиции в жилых домах и не выпускают население из зоны боевых действий.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, где азербайджанский наемник, который, по данным источников, также может быть причастен к расстрелу пленных, заставляет попавшего в плен российского военнослужащего произносить националистические лозунги.

СК обещает установить причастных к совершению этих преступлений.

Ранее в СК рассказали, что наемники из других стран в Украине получают зарплату в размере от 30 до 100 тыс. гривен (от 815,5 до 2718,4 долларов).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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