Забейте голову! – Личное мнение
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Мысль не моя, но я с ней полностью солидарна: количество того, что у вас в голове, довольно строго ограничено.
Если вам плохо, грустно, тошно, то это значит, что вы впустили в голову больше плохого, чем хорошего.
Фото: istockphoto.com
Хорошая новость в том, что впуская в себя что-то другое, вполне реально изменить соотношение плохого/хорошего.
Вопрос только в том, где взять хорошее, чтобы его впустить.
Вот лично мне, когда мне плохо, не помогают хорошие новости, кино, сериалы и даже книги.
Нет, это всё кратковременно снимает остроту проблемы, но в долгую не работает — всё возвращается на круги своя.
Единственный работающий способ вытеснить плохое — что-нибудь учить. Голова начинает активно работать, старается понять что-то новое, запомнить, переварить, и на это уходят все ресурсы мозга.
Мозг занят делом, ему нечем и некогда рефлексировать.
Можно, конечно, учить физику и высшую математику, возможно даже, что это кому-то действительно нужно, но лучше, попутно вытесняя всё плохое, выучить то, что вам точно пригодиться.
Я говорю про иностранный язык — это идеальное решение. И польза от его знания очевидна, и вы погрузитесь в процесс полностью.
По-моему, самое время для этого.
Уникальная методика школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL позволяет начать говорить на английском уверенно всего через 5 месяцев благодаря принципам обучения: вместо зубрёжки — логика, запоминание через ассоциации. И очень важно, в школе большой процент языковой практики.
То есть, вы учите язык не в вакууме, а практически. Общаетесь, снимая языковой барьер.
В ALIBRA SCHOOL есть курсы как для взрослых, так и для детей от 6 лет. Обучаться можно как очно, так и онлайн — тут уж кому как удобнее. Очно — в Москве и Казани, а онлайн — из любой точки мира.
Возможны индивидуальные занятия, а можно и в мини-группах — опять же, кому как лучше заходит.
Расписание, конечно, выбирать вам!
О качестве обучения говорят не только прошедшие курс, но и я сама — внимательно всё изучила. Как, что, почему и зачем. Нет никакой зубрёжки, современные технологии и методы, делают процесс изучения языка комфортным, а мобильное приложение для лёгкого запоминания слов позволяет заняться языком между делом, когда есть свободная минутка.
Чтобы преодолеть лень, вот вам от меня подарочек: скидка 50%, которая действует до 17 февраля! Выбрасывайте из головы плохое, изучайте новое!
Как у вас с настроением? Какое преобладает?
Реклама. ООО Алибра-Север.
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Источник: Лена Миро
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