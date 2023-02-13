Focus – арсенал вооружений Северной Кореи становится всё более серьёзной угрозой для США

По случаю 75-й годовщины основания вооружённых сил Северная Корея провела парад, демонстрируя свою военную мощь. Как отмечает немецкий журнал Focus, арсенал вооружений Ким Чен Ына становится всё большей угрозой для США. Если Пхеньян теперь сможет установить четыре боеголовки на одну межконтинентальную баллистическую ракету, это превысит возможности американской системы обороны.



AP

По мере роста напряжённости между Северной Кореей с одной стороны и США и Южной Кореей — с другой, Пхеньян вновь решил продемонстрировать силу на ночном военном параде в четверг вечером, пишет немецкий журнал Focus. Это событие было приурочено к 75-му дню основания вооружённых сил Северной Кореи.

Судя по фотографиям, на параде было продемонстрировано больше межконтинентальных баллистических ракет, чем когда-либо прежде, а также новая ракетная система с твердотопливным двигателем, который должен обеспечить ускоренный запуск боеголовок.

Парад с участием военной техники — это сигнал всему миру, отмечает издание. Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ракеты должны продемонстрировать «огромную ядерную ударную мощь». Но насколько опасно оружие Ким Чен Ына на самом деле?

С прошлого года напряжённость на Корейском полуострове значительно возросла, пишет Focus. Согласно докладу экспертов ООН, Северная Корея испытала более 70 ракет, способных нести ядерное оружие, нарушив тем самым резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому США и Южная Корея возобновили полномасштабные совместные военные учения в качестве сдерживающего фактора против Северной Кореи.

Однако демонстрация Ким Чен Ыном своего оружейного арсенала, скорее всего, вызвала беспокойство в США — особенно это касается по меньшей мере 11 межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-17». Межконтинентальные баллистические ракеты, имеющие дальность по меньшей мере 5500 км, считаются самым важным средством транспортировки ядерного оружия. Покрывая такое расстояние, они способны достичь западного побережья США.

По данным издания, сейчас США располагают 44 перехватчиками наземного базирования, способными уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету ещё в полёте. Однако, если Северная Корея теперь сможет установить четыре боеголовки на одну ракету, это превысит возможности американской системы обороны. Таким образом, Северная Корея всё больше превращается в серьёзную угрозу для США.

В то же время военные Северной Кореи ещё не освоили технологию повторного входа в атмосферу, считает немецкий журнал. Это связано с тем, что боеголовки летят так высоко и на такое большое расстояние, что даже на время покидают земную атмосферу. При этом ракета может сгореть — успешного запуска в этом плане Северная Корея ещё не продемонстрировала.

На прошлой неделе Северная Корея пригрозила жёсткой реакцией после того, как США и Южная Корея объявили о расширении совместных военных учений в этом году. Союзники заявили, что продемонстрируют «самую жёсткую реакцию» в соответствии с принципом «ядерное оружие против ядерного оружия и полная конфронтация против полной конфронтации».

Это заявление также стало ответом на участившиеся испытания Северной Кореей ракет, способных нести ядерный заряд. Тем не менее Соединённые Штаты вновь направили в Южную Корею стратегические системы вооружений, такие как истребители или авианосцы.

Эксперты много спорят о том, какова может быть долгосрочная цель Северной Кореи, пишет Focus. Делает ли она всё это для ядерного сдерживания США или просто для собственной обороны? Бывший посол Северной Кореи Тхэ Ён Хо считает наивным мнение, что причиной для наращивания вооружений может быть исключительно самооборона. По словам Хо, Северная Корея скорее хочет использовать свою ядерную программу для того, чтобы заставить Южную Корею воссоединиться, отмечает немецкий журнал Focus.