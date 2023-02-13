BFM TV – наследие карантина — улицы Бордо заполонили крысы

Во Франции власти Бордо усиливают меры борьбы с крысами, которые наводнили улицы города, рассказывает BFM TV. Наряду с мусором в непредусмотренных для этого местах специалисты объясняют такую активность грызунов привычкой выходить на поверхность, появившейся у них во время карантинов.

Они прячутся за стеной, в канализации или под тротуаром, но в конце концов всегда отваживаются выглянуть на улицу.

ФРАНЦУЗ: Иногда нам приходится оставлять свет, чтобы можно было пройти.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Они нас больше пугают, чем раньше, потому что кажется, что они всё больше и всё ближе к нам подходят.

При этом администрация города увеличила число мер по дератизации.

СОТРУДНИК АДМИНИСТРАЦИИ: Они тут всё сожрали.

Это отравленное угощение, которое уже привело к жертвам. Крысолов считает, что источник проблемы в двух шагах от этого места.

ЖАН-МАНЮЭЛЬ ПЮГА, начальник 3d-отдела (дезинфекции, дератизации и дезинсекции): Люди оставляют бытовой мусор на дороге.

Мэрия ежегодно выписывает свыше тысячи предупреждений. Новшеством стала такая ловушка нового поколения.

ЖАН-МАНЮЭЛЬ ПЮГА: Помещаем приманку впереди на лестнице и в механизм. Крыса поднимается по лестнице…

…и как только ступает на платформу — падает в бак, заполненный спиртсодержащим гелем.

Наоми тоже борется с грызунами, но на этот раз у себя дома.

НАОМИ, жертва крысиных набегов на дом: Такое чувство, что на уровне кровли дерутся кошки. Очень впечатляет.

Она вызвала компанию по дератизации.

СОТРУДНИК КОМПАНИИ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ: Шум вы здесь услышали?

НАОМИ: Да.

Эти специалисты называют поворотным моментом карантин.

АРНО ТАЖУРИ, специалист компании по дератизации: Когда улицы опустели, грызуны привыкли выходить на улицы. С начала карантина мы зафиксировали пик активности среди грызунов.

Для дератизации дома…

СОТРУДНИК КОМПАНИИ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ: О, хорошо, здесь покусано.

…рассчитывайте на счёт от 400 до 500 евро за три визита специалиста.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.