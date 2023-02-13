 

Аналитик Куо прогнозирует значительное снижение цен на смартфоны в 2023 году

13.02.2023, 10:35, Разное
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Мин-Чи Куо, аналитик TF International, предвидит резкое снижение цен на смартфоны к 2023 году. Об этом рассказал портал My Drivers.

Куо заявил, что производители смартфонов сталкиваются с проблемой переполненности складов из-за низкого спроса. Это серьезная проблема. По мнению Куо, это может привести к значительному сокращению предложения и снижению стоимости акций для продавцов. Производителям придется вести ценовую войну, чтобы привлечь покупателей, в результате чего смартфоны станут более доступными.

Куо считает, что в конечном итоге это приведет к тому, что в 2023 году потребители будут платить больше за гаджеты.

Ранее GAZETA.RU сообщала, что в Galaxy S23 Ultra была установлена вредная для аккумулятора настройка. Этот режим зарядки по умолчанию заряжал устройство только на 85%. Хотя эта функция была призвана продлить срок службы батареи, Ice Universe утверждает, что она только вредит устройству и не позволяет пользователям пользоваться всеми его преимуществами.


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