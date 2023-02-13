 

В казахстанском Петропавловске подросток принес в школу топор и ранил троих человек

13.02.2023, 10:07, Разное
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В Казахстане в школе средней школе № 4 города Петропавловска школьник принес в учебное заведение топор и нож. Как сообщает телеканал “360”, девятиклассник напал с оружием на других подростков.

В результате инцидента пострадали три человека. Одному оказали помощь на месте, двое других отправились в больницу, они находятся в сознании, пишет RT.

Нападавший задержан. Проводится досудебное разбирательство УК РК “Покушение на убийство, сообщает VSE42.RU.


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