В казахстанском Петропавловске подросток принес в школу топор и ранил троих человек

В Казахстане в школе средней школе № 4 города Петропавловска школьник принес в учебное заведение топор и нож. Как сообщает телеканал “360”, девятиклассник напал с оружием на других подростков.

В результате инцидента пострадали три человека. Одному оказали помощь на месте, двое других отправились в больницу, они находятся в сознании, пишет RT.

Нападавший задержан. Проводится досудебное разбирательство УК РК “Покушение на убийство, сообщает VSE42.RU.