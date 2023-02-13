 

Тюрьма или многомиллионый штраф: к Башмету приехал ОМОН из-за серьезных проблем с законом

13.02.2023, 10:07, Разное
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Прежде альтист и дирижер Юрий Башмет довольно часто выступал в Тбилиси, встречался там с друзьями. Но так
получилось, что в последние годы он в Грузию не попадал.

“И тут, вдруг, неожиданно позвонила мне дочь Никиты Сергеевича Михалкова –
Надя, и сказала, что с ней связалась из Тбилиси сестра ее бывшего мужа Резо
Гигинишвили, и что они приглашают меня приехать в Тбилиси, в знаменитую в
Тбилиси музыкальную школу, помочь провести там Благотворительный концерт, – рассказал музыкант. – Для
справки: сестра Резо – директор этой школы. Я подумал, что это хорошая идея, тем
более с такой благородной миссией, к тому же давно там не был, привлекала еще и
предстоящая встреча со старыми грузинскими друзьями. Словом, ответил ей, что с
удовольствием приеду”.

И
вот он в Тбилиси – репетиции, грузинские застолья, вина, песни, хорошая
компания, старые друзья,

“Вдруг во время исполнения концерта слышим, за окном раздаются какие-то
крики, – вспоминает Башмет. – Смотрим, рядом с нашим зданием, где мы давали концерт, стоят человек 15,
организовали какой-то митинг против меня. Они выкрикивали в мой адрес
возмутительные возгласы, кричали, что меня нужно посадить в тюрьму или
присудить мне 75 тысяч евро (5 853 750 рублей по текущему курсу ЦБ – Прим. ред.) за нарушение грузинского законодательства. Собравшиеся были
настроены весьма недоброжелательно, и могли быть печальные последствия. Оказывается,
из-за того, что до Грузии я давал концерт в Абхазии, я нарушил грузинское закон
и теперь не имел права приезжать сюда”.

На место выехал ОМОН. “Пока шли эти разборки, меня каким-то
образом спасли от всего этого, и мы оказались в доме у директора школы. И тут,
вдруг, неожиданный звонок – нас приглашает к себе на ужин Патриарх Илия II. У него как раз заканчивалась служба в храме. Мы
поехали к нему. Опять грузинское застолье, красное вино, прекрасная музыка, песни,
беседы…”, – рассказал о благополучном исходе Башмет.


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