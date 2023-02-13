 

Росфинмониторинг: Россиян обманывают при помощи «налога на легализацию»

13.02.2023, 9:40, Новости дня
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Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью «налога на легализацию»: предлагают оплатить издержки на легализацию доходов, и перевести деньги из иностранного банка в российский, сообщила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

Тисен рассказала, что в Росфинмониторинг обратилась пострадавшая, которая указала, что перевела на счет якобы для инвестирования в акции несколько десятков тысяч рублей, но поняла, что ее обманули.

Ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который пообещал помочь вернуть средства якобы находящиеся на зарубежном брокерском счета, для чего ей следовало перевести на карту 30 тыс. рублей  – налог на легализацию, передает РИА «Новости».

По словам Тисен, мошенники рассылают письма якобы от имени Росфинмониторинга с предложением предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств на их счетах, копии личных документов,  и оплатить «издержки» за легализацию доходов.

Также мошенники предлагают от имени консультанта ведомства перевести все деньги на их счет, чтобы спасти их от «противолегализационных мер».

Кроме того, мошенники предлагают клиенту помочь перевести деньги из иностранных банков на счет в российской кредитной организации через услугу снятия и доставку наличных курьером, после того, как деньги оказываются у аферистов, они сообщают, что деньги якобы изъяты у курьера Росфинмониторингом.

Тисен предупредила, что ведомство не рассылает гражданам никаких сообщений, не взимает сборов и платежей, а также не имеет полномочий по наложению ареста на имущество и блокировке счетов, в случае получения подобных сообщений от имени Росфинмониторинга следует обратиться в полицию.

Ранее Росфинмониторинг предупредил о многофазовом мошенничестве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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