СВР: Американские военные вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в России и СНГ
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Американские военные осуществляют вербовку боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории РФ и стран СНГ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По сообщению СВР, американские военные ведут активную вербовку боевиков аффилированных с Аль-Каидой» (запрещена в России) и ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) «джихадистских группировок для совершения терактов в РФ ив странах СНГ, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что в январе 2023 года было отобрано 60 террористов, которые проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии, где их обучают навыкам изготовления и применения СВУ и приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности.
«Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии», – сообщили в СВР.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии в Украине в расчете на стратегическое поражение России, но этому не бывать.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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