 

Посол в Британии Келин: Россию демонстративно не пригласят на коронацию Карла III

13.02.2023, 9:40, Новости дня
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Россию и Белоруссию демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля Карла III, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Келин заявил, что коронация будет в значительно более усеченном варианте, приглашается не так много людей. Посол предположил, что Россию и Белоруссию демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II, передает РИА «Новости».

Также Келин полагает, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю. По его словам, эти сейчас идет обучение украинских экипажей в Великобритании, насколько они смогут освоить эту сложную машину.

Напомним, торжественная церемония коронации короля Британии Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Ранее Келин заявил, что Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, идет подготовка соответствующего законодательства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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