 

В ответ на объявление Репина украинским художником, калининградца Канта признали советским философом

13.02.2023, 9:33, Разное
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Власти Калининграда дали ответ на выходку лондонского «Метрополитен-музея», который объявил Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками.

Утром в понедельник на памятнике философу Иммануилу Канту была обновлена табличка.

Новая надпись гласит: «Иммануил Георгиевич Кант, советский философ-мыслитель (1724 – 1804). Уроженец Калининграда». Далее сообщается о том, что Кант окончил Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

– Иммануил Георгиевич развивал концепцию диалектического материализма и двигался строго в её русле. Его труд был адресован не только советским людям, но и всему миру. Как настоящий калининградец, он провёл в родном городе практически всю жизнь, – сообщили в свою очередь в БФУ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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