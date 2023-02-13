 

Названы самые востребованные IT- специальности в России в 2023 году

13.02.2023, 9:14, Разное
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В 2023 году Java-разработчики будут самыми востребованными IТ-специалистами. Об этом в беседе с RT заявил Сергей Попов (программный директор направления “Программирование”, Skillbox).

Они решают большинство бизнес-задач, предполагающих взаимодействие с конечными пользователями, таких как создание программного обеспечения, поддержка корпоративных приложений и банковская деятельность. Подобные специалисты требуются в самых разных областях, в том числе в IT-секторе, но также и в других сферах”.По его словам, на российском рынке существует большой спрос на разработчиков C++, C# и Python.

Также есть много возможностей для специалистов по Data Science – специалистов по изучению данных, которые специализируются на обработке, анализе и сборе данных. Попов считает, что импортозамещение станет основной тенденцией в IТ в 2011 году. Это приведет к тому, что программисты будут больше заниматься разработкой отечественных приложений. Бизнес, которому необходимо максимизировать затраты, будет уделять больше внимания “середнячкам”, то есть работникам среднего звена, а также “юнцам”. начинающим разработчикам.


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