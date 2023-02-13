Марочко: Киев перебросил американские РЛС на купянское направление
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Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта.
По его словам, на на купянское направление были переброшены новых американские РЛС США AN/TPQ-50, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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