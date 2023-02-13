 

Марочко: Киев перебросил американские РЛС на купянское направление

13.02.2023, 8:15, Новости дня
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Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта.

По его словам, на на купянское направление были переброшены новых американские РЛС США AN/TPQ-50, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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