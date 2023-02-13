Посольство США призвало американцев покинуть Россию «из-за угрозы мобилизации»

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть РФ «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине», сообщили в американском дипведомстве.

В предупреждении, опубликованном в понедельник на сайте посольства США, говорится, что американцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Россию, а находящимся в стране гражданам США «лучше уехать из-за риска задержаний». Также в посольстве предупредили, что конфликт в Украине может быть непредсказуем, передает РИА «Новости».

В диппредставительстве также отметили, что Россия якобы может отказать гражданам США в признании двойного гражданства: «мобилизовать, не выпустить из страны или призвать в армию».

Ранее в сентябре прошлого года США выпустило такое же предупреждение с призывом покинуть Россию.

Напомним, МИД РФ потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела страны.

—