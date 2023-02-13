Посольство США призвало американцев покинуть Россию «из-за угрозы мобилизации»
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Посольство США призвало американцев немедленно покинуть РФ «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине», сообщили в американском дипведомстве.
В предупреждении, опубликованном в понедельник на сайте посольства США, говорится, что американцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Россию, а находящимся в стране гражданам США «лучше уехать из-за риска задержаний». Также в посольстве предупредили, что конфликт в Украине может быть непредсказуем, передает РИА «Новости».
В диппредставительстве также отметили, что Россия якобы может отказать гражданам США в признании двойного гражданства: «мобилизовать, не выпустить из страны или призвать в армию».
Ранее в сентябре прошлого года США выпустило такое же предупреждение с призывом покинуть Россию.
Напомним, МИД РФ потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела страны.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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