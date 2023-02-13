Мировые цены на нефть снизились на 1% в ожидании замедления роста мировой экономики

Мировые цены на нефть в понедельник подешевели примерно на 1% из-за глобальных экономических рисков и коррекционной динамики.

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.49 снизилась на 1,02%, достигнув 85,51 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,14%, до 78,81 доллара, передает РИА «Новости».

«Замедление мирового роста будет беспокоить инвесторов в 2023 году, задача заключается в том, чтобы сбалансировать это восстановлением в Китае», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

За прошлую неделю цены на нефть выросли примерно на 8%, чему, в частности, способствовало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте в России.

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