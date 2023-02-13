В Германии решили не раскапывать туннель с останками погибших солдат времён Первой мировой

Немецкая комиссия по военным захоронениям Volksbund решила не проводить раскопок в засыпавшемся туннеле Винтерберг во Франции, где находятся остатки примерно 200 немецких солдат, погибших во время Первой мировой. По словам представителей Volksbund, вернуть останки невозможно из-за сложных природных условий.



AP

Немецкое правительство решило не проводить раскопок в туннеле Винтерберг на северо-востоке Франции, где находятся останки 200 немецких солдат, погибших там во время Первой мировой войны, пишет CNN. Вместо этого французское правительство и немецкая комиссия по военным захоронениям Volksbund решили создать в районе туннеля военный мемориал.

По словам официального представителя Volksbund, предпринятые в 2021-м и 2022 году попытки извлечь останки военных не принесли успеха. Раскопкам помешали сложное геологическое положение туннеля, а также остающиеся в почве боеприпасы той эпохи. Французско-немецкой команде поисковиков удалось спуститься на 64 м. в глубину туннеля, однако установить точное местонахождение останков так и не удалось.

Издание пишет, что сражение возле туннеля Винтерберг состоялось 4 мая 1917 года. Солдаты 111-го полка немецкой армии под огнём французской артиллерии отступили внутрь туннеля: во время сражения в туннеле сдетонировали хранившиеся там боеприпасы. Из-за обстрелов обрушился вход в туннель: лишь трое немецких солдат успели спастись, а более чем 200 военных оказались забаррикадированы внутри.

С тех пор предпринималось множество попыток (в том числе нелегальных) обнаружить засыпавшийся туннель и добраться до останков, пишет CNN. В 2021 году поисковики Volksbund и их французские партнёры сумели точно определить местонахождение туннеля.