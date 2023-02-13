В работе сервиса микроблогов Twitter в понедельник произошел глобальный сбой

Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в понедельник в ряде стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения. Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Канаде, Британии, Германии и Франции, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах. В РФ доступ к Twitter ограничен с марта 2022 года, передает ТАСС.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что хакеры обрушили сайты НАТО. Напомним также, в прошлый четверг глобальный сбой произошел в работе онлайн-видеохостинга YouTube и сервиса микроблогов Twitter.

—