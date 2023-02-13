 

В работе сервиса микроблогов Twitter в понедельник произошел глобальный сбой

13.02.2023, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в понедельник в ряде стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения. Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Канаде, Британии, Германии и Франции, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах. В РФ доступ к Twitter ограничен с марта 2022 года, передает ТАСС.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что хакеры обрушили сайты НАТО. Напомним также, в прошлый четверг глобальный сбой произошел в работе онлайн-видеохостинга YouTube и сервиса микроблогов Twitter.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.21 / От коронавируса умер личный врач папы римского

08.07.21 / “Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!” Асмус станцевала на лестнице на костылях

23.03.21 / Названы предварительные причины гибели ребенка под лавиной в Хибинах

22.08.20 / США и ЕС договорились о первом за последние 20 лет снижении пошлин

25.04.22 / ФСБ сорвала операцию СБУ по убийству Владимира Соловьева

28.11.20 / СМИ узнали, что Путин просил помощи Макрона в производстве вакцины. Теперь Москва требует объяснений

06.09.21 / Умер актер Жан-Поль Бельмондо

16.03.21 / Moderna начинает тестировать вакцину от коронавируса на детях

12.03.22 / ГБР Украины решило объявить в международный розыск депутата Киву

12.03.22 / При взрыве газа в жилом доме в Воронеже погибли два человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика