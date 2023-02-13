 

Помощник главы Пентагона Далтон: ВС США после инцидента с аэростатом КНР усилили наблюдение за воздушным пространством

13.02.2023, 6:50, Новости дня
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Вооруженные силы США после инцидента с китайским аэростатом стали пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилили средства радарного слежения, сообщила помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон.

Далтон сообщила, что в свете появления воздушного шара КНР, который ВС США сбили в прошлую субботу, в Пентагоне более внимательно следят за воздушным пространством Соединенных Штатов, в том числе усилили слежение с помощью радаров, что отчасти объясняет увеличение числа объектов, которые были обнаружены на этой неделе, передает ТАСС.

Помощник главы Пентагона по Западному полушарию добавила, что все объекты, замеченные в течение последней недели в воздушном пространстве Северной Америки, были сбиты из предосторожности и во имя безопасности в связи со сложностью их идентификации.

В свою очередь глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и начальник Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк заявил, что сбитый в воскресенье в воздушном пространстве США объект, предположительно, упал в канадские территориальные воды озера Гурон.

Ранее американские военные «вывели из строя» объект в воздушном пространстве над озером Гурон. Пентагон объяснил уничтожение объекта над озером Гурон «потенциально имевшимися» разведывательными возможностями зонда.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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