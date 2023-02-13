Глава НОРАД генерал Ван Херк не стал отвергать возможность внеземного происхождения сбитых над США и Канадой объектов

Глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк не стал категорически отвергать возможность внеземного происхождения сбитых в течение последней недели над Соединенными Штатами и Канадой объектов.

В ответ на вопрос о том, отказался ли Пентагон от версии об инопланетном происхождении объектов, генерал Ван Херк заявил, что ничего не исключает и пообещал дать возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это, передает ТАСС.

Ранее американские военные «вывели из строя» объект в небе над озером Гурон. Кроме того, в воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило над Северной Канадой обнаруженный над Аляской неопознанный объект.

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