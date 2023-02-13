 

Глава НОРАД генерал Ван Херк не стал отвергать возможность внеземного происхождения сбитых над США и Канадой объектов

13.02.2023, 6:50, Новости дня
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Глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк не стал категорически отвергать возможность внеземного происхождения сбитых в течение последней недели над Соединенными Штатами и Канадой объектов.

В ответ на вопрос о том, отказался ли Пентагон от версии об инопланетном происхождении объектов, генерал Ван Херк заявил, что ничего не исключает и пообещал дать возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это, передает ТАСС.

Ранее американские военные «вывели из строя» объект в небе над озером Гурон. Кроме того, в воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило над Северной Канадой обнаруженный над Аляской неопознанный объект.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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