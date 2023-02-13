 

Канадские пилоты сообщили о двух НЛО, в небе над Йеллоунайфом

13.02.2023, 6:51, Разное
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Инцидент, произошедший 29 января 2023 года, вызвал много вопросов относительно того, что наблюдал в небе экипаж чартерного рейса ATR 42-500, пролетая над Канадой.

Согласно отчету пилотов, около 11:15 вечера, пролетая над канадским городом Йеллоунайфом, они наблюдали в небе два таинственных огня.

«Мы смотрим на два огонька, танцующих здесь»

На аудиозаписи слышно, как экипаж сообщает диспетчерам Йеллоунайфа, что они наблюдали два огня, «танцующих» в небе. Когда они приближались к аэропорту, огни, как им показалось, переместились с востока на северо-запад города. Однако диспетчер воздушного движения на земле сообщил, что ничего не видел на радаре и не имел никаких признаков каких-либо других объектов в небе.

Сообщение об инциденте было получено с использованием протоколов CIRVIS (Инструкции по передаче сообщений о важных разведывательных данных), которые используются пилотами для сообщения о наблюдениях НЛО или вражеских самолетов. Согласно отчету об инциденте, члены экипажа не смогли объяснить, что за огни они наблюдали.

Инцидент произошел примерно в то же время, когда, предположительно, китайский шпионский воздушный шар, дрейфовал над Канадой, но неясно, связаны ли эти два события.

Хотя нет четкого объяснения тому, что видел экипаж Canadian North, отчет и аудиозапись добавили интриги в продолжающиеся дебаты о наблюдениях НЛО и их подлинности. Был ли это метеозонд, метеорит, ракета или НЛО, инцидент вызвал интерес у многих уфологов.


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