Богатые и знаменитые: пушистые коты, затмившие своих звездных хозяев

Любовь к

домашнему питомцу — это теплое и нежное чувство, возникающее у чутких хозяев.

Конечно, даже звезды шоу-бизнеса подвластны этому, а потому и выражают свои чувства

“по-звездному”. Пока одни

дарят своим пушистым котам лежанки и вкусняшки, другие обогащают котиков настоящими

деньгами.

Николай Басков и

Шанель

Российский певец

Николай Басков очень переживает, когда его любимая кошка Шанель остается дома

одна. Артист нашел выход — нанял отдельную домработницу для ухода за питомцем.

Пока артист зарабатывает деньги, Шанель их тратит. Взамен Басков всегда знает,

сколько раз в день Шанель пользовалась лотком.

Алена Водонаева и

Эскобар

Звезда звездной

телестройки пожаловалась на аллергию на шерсть мейн-куна Эскобара. Отдавать

любимца Алена Водонаева наотрез отказалась, а потому приобрела ему трехкомнатную

квартиру в московских Хамовниках. Правда, позже Алена так позавидовала коту и оставила квартиру для своей пятой точки. Видимо, 19 миллионов для кота сильно ударили по бюджету звезды.

Тейлор Свифт и

Оливия Бенсон

Даже звезд за океаном

не обошла стороной мода обеспечивать своего питомца. Кошка Тейлор Свифт Оливия

Бенсон владеет состоянием в почти 97 миллионов долларов. Белоснежная красотка

заработала себе на корм, снимаясь в клипах и рекламируя собственную линию товаров.

Юрий Куклачев и

200 актрис

Создатель

единственного в мире театра кошек Юрий Куклачев не жалеет ни сил, ни средств

для своих актрис. В театре работают почти 200 кошек, каждая из которых живет в

отдельном домике в Хрустальном замке. Они соблюдают диету, а иногда уходят в

декретный отпуск. Все по-настоящему.