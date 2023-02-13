Мнение: Интервью с кавеэнщиком

Очень интересно, по-моему:

“Зеленский: “В то время, когда я оканчивал школу, я хотел поступить в МГИМО. Но когда узнал об условиях поступления, сколько кому нужно заплатить, понял: стать студентом-международником – невыполнимая для меня задача. Мне хотелось интересной жизни, гастролей. Поэтому, поступив на юрфак, решил, что обязательно пойду параллельно учиться в театральный вуз. Приезжая в Москву на игры КВН, помню, бродил под ГИТИСом и ВГИКом. Мои любимые актеры окончили именно эти институты, и я хотел ходить по тем же аудиториям, сидеть за теми же партами, что и они. Через знакомых, появившихся благодаря КВН, начал интересоваться, как поступить в театральный. Учиться заочно на актера бессмысленно, поэтому понимал, что получить эту профессию у меня наверняка не получится. И я стал узнавать об условиях поступления на режиссерский (режиссура мне также нравилась), но во ВГИКе в то время не было заочной режиссуры. И все мои надежды, связанные с театральным будущим, на этом рухнули.

Почему же вы не остались в Москве?

Во-первых, я был гражданином Украины, а в Москве в то время ужесточили визовый режим. Меня останавливали на улице – проверяли паспорт. Кроме проблем с пропиской, было и много других бытовых неурядиц. Во-вторых, меня не прельщала самостоятельная карьера. Я хотел делать шоу-проект с людьми, которых люблю. В столице России в то время это было невозможно. Нужны были связи, люди, которые тебя порекомендовали бы, хотя бы сказали кому-то, что ты не хуже других. И в-третьих, мы получили предложение от Александра Роднянского [в 2022-м он помогает привлекать Абрамовича к переговорам – ИП] провести концерт в Октябрьском дворце из наших лучших номеров и сделать для канала «1+1» телевизионную версию. Мы придумали историю, позвали звезд – именно тогда, по сути, был придуман формат нынешнего «Вечернего квартала».

Почему вы свернули «Квартал» в России?

Мы сняли 12 передач для канала «ТВЦ». Договорились, что также смонтируем их, как это происходит с «Вечерним кварталом» в Украине (Интеру мы отдаем уже готовую кассету). Но когда увидели первую передачу, которая, как оказалось, была перемонтирована, опешили. Были вырезаны все фразы о политике, сексе и алкоголе. Мы возмутились – нам сказали, вышла какая-то ошибка, ждите второй программы. Вышла вторая – то же самое. Мы не хотели выглядеть, как юный Аншлаг, поэтому разорвали договор. А остальные наши программы ТВЦ уничтожил, разбив их на пятнадцатиминутки и пустив в эфир в таком виде.

Прямо взмахи крыла бабочки. Интервью всё ещё на официальном сайте КВН”.

Очень интересно! Мне кажется, вся эта история – это в принципе такая история отношений постсоветских России и Украины в миниатюре. Видно, что изначально по инерции юная “украина” в лице Зеленского видит в России практически непререкаемый образец для подражания, очень хочет и даже мечтает быть “как она” (как любимые русские титаны и кумиры) – но “россия” оказывается абсолютно недостойной сама себя: с одной стороны – спесива, с другой – продажна, с третьей – насквозь фальшива и просто ханжа.

В итоге “россию” посылают нахрен, делают лучше (“Квартал”, безусловно, лучше КВН и лучше даже “Камеди-клаба”), разобиженные вышедшие в тираж “кумиры” идут “разбираться”… а “украина” в лице Зеленского учит украинский язык (как известно, до 2019 года Зеленский его не знал от слова совсем, его родной был русский).