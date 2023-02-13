 

Глава МОК Бах раскритиковал вмешательство западных политиков в дискуссию о допуске атлетов из России

13.02.2023, 5:29, Новости дня
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Правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях, а кто нет, в частности, это касается и возможного участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже, сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах в Куршевеле, где проходит чемпионат мира по горнолыжному спорту, отметил, что не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, поскольку в противном случае это стало бы концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком все их знают, передает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.

По мнению главы МОК, история покажет, «кто больше делает для мира – те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».

«Мы пытаемся найти решение [по допуску российских и белорусских спортсменов], которое будет соответствовать миссии спорта», – заверил Бах, отметив, что эта миссия заключается в объединении, а не в разъединении и содействии конфронтациям и эскалации. «Наша роль заключается в том, чтобы сплачивать людей», – подчеркнул глава МОК.

Ранее министр спорта Литвы заявила, что 35 стран выступили против участия РФ и Белоруссии на Олимпиаде в Париже. По ее словам, в их число вошли США, Германия и Австралия.

Напомним, Бах заявил, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота ОИ в Париже в 2024 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в РФ пока нет однозначного мнения, стоит ли нашим спортсменам ехать на Игры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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