Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего Telegram-канала

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в воскресенье, что злоумышленники взломали его Telegram-канал.

По его словам, перехват был осуществлен с помощью вирусного софта, замаскированного под текстовый документ, и отправленного через бот обратной связи, передает РИА «Новости». Киберпреступники разработали троян, который позволяет обходить все защиты, в том числе двухэтапной аутентификации. Кроме того, он добавил, что вирус отправлен с аккаунта, который был зарегистрирован на номер польского оператора.

На данный момент Марочко сообщил, что Telegram-канал находится под его контролем, весь контент, который был опубликован мошенниками, удален.

—