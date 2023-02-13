 

Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего Telegram-канала

13.02.2023, 5:29, Новости дня
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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в воскресенье, что злоумышленники взломали его Telegram-канал.

По его словам, перехват был осуществлен с помощью вирусного софта, замаскированного под текстовый документ, и отправленного через бот обратной связи, передает РИА «Новости». Киберпреступники разработали троян, который позволяет обходить все защиты, в том числе двухэтапной аутентификации. Кроме того, он добавил, что вирус отправлен с аккаунта, который был зарегистрирован на номер польского оператора.

На данный момент Марочко сообщил, что Telegram-канал находится под его контролем, весь контент, который был опубликован мошенниками, удален.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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