Пентагон объяснил уничтожение объекта над озером Гурон «потенциально имевшимися» разведывательными возможностями зонда

Сбитый в воскресенье американскими военными над озером Гурон объект пролетал вблизи от значимых для национальной безопасности США военных объектов и представлял угрозу из-за потенциально имевшихся разведывательных возможностей, говорится в заявлении Северного командования ВС Соединенных Штатов.

Согласно заявлению, в 14.42 по времени восточного побережья США (22.42 мск) по указанию президента США Джо Байдена и на основании рекомендаций министра обороны Ллойда Остина и военного руководства американский истребитель F-16 выпустил ракету AIM-9X и успешно сбил объект, который летел на высоте примерно 20 тыс. футов (около 6 км) в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган, передает ТАСС.

В Северном командовании ВС США учли траекторию полета объекта и имеющиеся данные, чтобы соотнести этот объект с сигналом РЛС, полученным в воздушном пространстве над Монтаной. Как утверждается, объект пролетал вблизи от чувствительных с точки зрения национальной безопасности США объектов министерства обороны Штатов.

По оценке Северного командования ВС США, объект не представлял прямой военной угрозы для каких-либо объектов на поверхности, однако, как утверждается, он представлял угрозу с точки зрения безопасности полетов, а также угрозу из-за якобы потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей.

В Северном командовании ВС США заявили, что траектория и высота полета объекта вызывали беспокойство, в том числе по причине того, что он мог представлять угрозу для гражданской авиации. Выбор места для уничтожения объекта позволил избежать урона для людей на поверхности, а одновременно с этим увеличил шансы на то, чтобы собрать обломки.

В Северном командовании ВС США подчеркнули, что нет свидетельств того, что пострадали какие-либо гражданские лица или же это каким бы то ни было еще образом затронуло их.

Ранее конгрессмен от штата Мичиган Джек Бергман сообщил, что американские военные «вывели из строя» объект в воздушном пространстве над озером Гурон.

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