Мнение: Но и такой, моя Россия

Боги, боги, как же это прикольно… В принципе, за эту табличку при Сталине должны были просто расстреливать по 58-й статье, за «измену Родине», а в более вегетарианское брежневское время – сажать в лагерь лет на 8. Еще ею можно проверять то, насколько качественно было «лучшее в мире советское образование» – показывать ее советским людям и спрашивать, что они в ней видят. Если б образование было действительно советским – люди должны были бы бледнеть, зеленеть, хвататься за сердце, звать доктора, лезть с кулаками, звать милиционера и кагебиста одновременно – потому что табличка реально подрывает самые ОСНОВЫ вообще всего советского мировоззрения и, соответственно, образования тоже, не говоря уж про пресловутый «советский общественный строй».

Но, естественно, ничего этого не будет. Все советские будут смотреть на нее тупо, как баран на новые ворота, искренне не понимая, что это, зачем и какое отношение имеют любые таблички к собственно совку. Всё втуне, всё прахом. Советские идеологи насытили свою школу, начиная с детского сада, до упора своей советской идеологией, они заставляли в технической и высшей школе всех, от артистов до машинистов, зубрить ленинские работы и «основы марксизма-ленинизма» – но всё это проходило СКВОЗЬ, не задерживаясь, и на вопрос «почему»… отвечает та же самая табличка.

В общем, глубочайшей антисоветской сущности этой табл. не поймет никто в бывшем совке – и это само по себе отдельная хохма. Сегодня ее спокойно публикует в своем телеграм-канале Павел Пряников, и его запись даже не становится сенсацией. Вот что Павел пишет:

«Доля пролетариата в России была микроскопической. В таблице нет данных по 1913 году, но статистика хорошо известна: к 1913 г. численность промышленных рабочих увеличилась до 3,1 млн., это лишь 2,9% от самодеятельного населения. Причём треть от этого пролетариата были крестьянами-отходниками, которые имели в деревне землю и семью.

Как в таких условиях, при 2% рабочих от всех трудоспособных большевики могли установить диктатуру пролетариата, как завещал Маркс? Меньшевики же предупреждали большевиков, что пролетарская революция преждевременна в России, максимум возможного – только буржуазно-демократическая.

Пролетариата в России фактически не было, крестьян большевики считали мелкой буржуазией и/или умственно отсталыми, интеллигенции не доверяли. Потому власть взяла бюрократия, то самое «начальство» (сформированное понемногу из рабочих, крестьян и служащих). Об этой опасности предупреждал уже Троцкий.

Получилось и здравствует до сих пор государство бюрократов-начальников» (Паша Пряников).

Ох, ну как же все-таки это забавно…! У меня чистая, эстетская радость, которую мне даже не с кем разделить. Я просто мысленно представляю себе рожи всех имевшихся в моей советской школьной и студенческой жизни преподавателей «истории» и «истории КПСС» – всех этих препов с дивными прозвищами «Тортилла», «Баба Катя» и Баба Ира» – все, как на подбор, были почему-то похожими, огромными толстенными, злобными и бесформенными тетками. Я представляю себе, как бы они реагировали, если б им показать эту табличку… Ох… Да они бы лопнули!

Полная антисоветчина.

Зато понятно, как и почему охреневали западные марксисты и сам Маркс, когда им кто-то говорил, что в России тоже «появились марксисты» и они там тоже хотят «сделать пролетарскую революцию». Это ж реально звучало как клинический бред. Представим диалог.

– В Англии рабочий класс составляет 47%, в России – менее 3%. Где мы будем устанавливать диктатуру пролетариата?!

– Конечно, в России, сэр!

Табличка, кстати, помимо всего прочего, наглядно показывает, почему тот же Сталин так рвался провести «индустриализацию» страны. В школе нас натаскивали как-то в том духе, что какая-то там индустрия в советской России так-то была, но большевики просто хотели сделать ее «более лучше» (как иначе – им же надо было откуда-то брать пролетариев для своей «диктатуры пролетариата»?) Однако цифры нам показывают другое – именно то, что собственно никакой ИНДУСТРИИ в дивной дореволюционной России просто не было (промышленность же не может быть без рабочих, а рабочих – менее 3% от населения).

И – самое потрясающее: мы же вполне можем кинуть ветку и в наше прекрасное время. В каком-то смысле – история повторяется, а точнее – Россия, как ей и положено, никогда не меняется, всегда остается одной и той же. Вот и сейчас – в стране, если пристальнее вглядеться, нет ни рабочего класса, ни индустрии. КРУГ ЗАМКНУЛСЯ.

Как же это смешно.