 

Financial Times: Власти Тайваня заявили о регулярном вторжении аэростатов армии Китая в воздушное пространство острова

13.02.2023, 4:05, Новости дня
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Разработанные для китайских военных аэростаты регулярно нарушают воздушные границы Тайваня, некоторые из воздушных шаров используются ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а другие – Ракетными войсками НОАК, сообщила британская Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников.

По словам одного из должностных лиц Тайваня, китайские аэростаты вторгаются в воздушное пространство страны очень часто, в последний раз это произошло несколько недель назад. По словам другого чиновника, подобные инциденты в среднем происходят раз в месяц. Как правило, китайские аэростаты летают на высоте около 6 тыс. метров, что заметно ниже, чем обнаруженный в США на высоте примерно 18 тыс. метров воздушный шар. При этом власти Тайваня считают, что размер и полезная нагрузка аэростатов выходят за рамки обычных метеозондов, передает ТАСС.

По имеющейся у издания информации, наблюдаемые периодически в воздушном пространстве Тайваня аэростаты разработаны подразделением Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая. В Тайбэе полагают, что некоторые из этих воздушных шаров используются ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а другие – Ракетными войсками НОАК. Издание со ссылкой на источники на Тайване и в США указало, что аэростаты собирают атмосферные данные для обеспечения работы радаров и ракетных систем. В статье подчеркивается, что полеты китайских аэростатов вокруг Тайваня осуществляются на фоне предположений о подготовке военной операции КНР на острове.

Напомним, 5 февраля ВВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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