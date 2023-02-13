 

МЧС: Команда из РФ, Белоруссии и Киргизии спасла из-под завалов в Турции человека спустя 160 часов после землетрясения

13.02.2023, 4:05, Новости дня
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Команда спасателей из России, Белоруссии и Киргизии спасла человека из-под завалов в Турции спустя более 160 часов после землетрясения, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что на участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии в ходе поисково-спасательных работ в Турции удалось спасти человека спустя более чем 160 часов после землетрясения. Операция по извлечению мужчины из-под завалов длилась более четырех часов, работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций, передает ТАСС.

Врачи МЧС РФ оказали пострадавшему первую медицинскую помощь непосредственно до извлечения из-под завала. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям сводной группировки сотрудников МЧС операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам скорой помощи.

Накануне число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 29,6 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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