Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, информирует ТСН.

Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»

Напомним, к годовщине с начала спецоперации РФ в Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине на уровне глав МИД.

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