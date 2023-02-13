 

Не смотрите! – Личное мнение

13.02.2023, 4:00, Разное
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Известный актёр Петров пришёл на презентацию своего нового фильма и попросил всех не смотреть на его девушку Стасю.

В экран смотрите. На Стасю не смотрите.


Фото: Соцсети

«Там, конечно же, есть пикантные сцены, поэтому весь зал прошу — не надо так громко смотреть! Смейтесь, реагируйте — это все живое, но не надо так громко смотреть на Стасю, на то, как она смотрит на это. Нормально она смотрит. Она — артистка, она все понимает».

А что, грамотный подход. Конечно, интересно смотреть, как девушка реагирует на поцелуи своего парня в кино, но лучше смотреть в экран.

Вот на Гарика все смотрели и спрашивали, точно ли он видит Кристину? Доспрашивались, что называется. Досмотрелись на Гарика. А он взял да и развёлся!

И кому от этого хорошо? Гарик невесту в дом привести хочет. Кристинка вон по пирамидам карабкается, чтобы подальше от дома. Никому не хорошо тут.

А могли бы дальше жить счастливыми.

Вот Петров, чтобы сразу прекратить все пересуды, попросил зрителей не пялится на Стасю. И правильно сделал. Вы кино пришли смотреть — вот и смотрите кино.

Вот такой актёр Саша Петров молодец.

Ладно, к чему это я? Ах, да: а вы бы спокойно смотрели, как ваш мужик на экране целуется?

Источник: Лена Миро


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