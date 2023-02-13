Мнение: Аналог

По итогам войны с Украиной “Вагнер” Пригожина с уголовниками может занять в системе управления в России роль Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Иране, – пишет WSJ

Уолл-Стрит Джорнал в данном случае пишет откровенную чушь. КСИР, СС, ВЧК-ОГПУ возникли не просто так, а в силу сугубой необходимости и в крайне специфических условиях, без которых они даже появиться бы вряд ли смогли.

Когда новый идеологический режим брал под контроль старый государственный аппарат и приспосабливал его под свои идеологические установки, он был вынужден учитывать, что новые идеологические установки могут не восприниматься в рамках предыдущей структуры управления. Возникала потребность в институте комиссаров, как гражданских, так и силовых. Первые должны были управлять через администрирование, вторые – через принуждение.

При этом государство все равно существовало отдельно, идеологическая структура – отдельно. Отсюда и необходимость в вооруженном отряде партии, проникающем во все государственные структуры и в итоге создающий свое собственное параллельное государство, которое входило в определенный баланс с государством «настоящим».

В СССР пошли дальше, и прежний государственный аппарат постепенно, но в достаточно короткие сроки был полностью заменен на новые структуры, партия огосударствилась, государство полностью перешло на новую идеологию, ставшую его базой, а потому экстремальные силовые меры контроля оказались не просто не нужны, а опасны как раз потому, что параллельное государство всегда создает конкуренцию основному.

Собственно, одной из нескольких причин, по которым ВЧК-ОГПУ, а затем НКВД прошли через серию тотальных чисток, после которых НКВД стал классической государственной бюрократической структурой, как раз и была избыточность – партия стала государством, никаких иных структур, управляющих им, уже не было.

Кто не в курсе, в 1954 году КГБ окончательно стал чисто правительственной структурой, перестав иметь статус центрального органа государственного управления. Что было отражено в его названии – КГБ при Совете Министров СССР. И только при Андропове в 1978 году КГБ сумел победить в аппаратной борьбе, снова вернув себе статус центрального органа власти, убрав уточнение «при Совмине». Что, по всей видимости, и стало точкой отсчета ликвидации СССР, так как КГБ с этого момента начал претворять проект класса номенклатуры по присвоению ею национального богатства страны в частную наследуемую собственность, который окончательно победил в 1991 году. Так что и в этом смысле КГБ снова был востребован в качестве идеологической силовой структуры параллельного государства, которое вызревало внутри государственной структуры СССР. Идея этого глубинного государства была выражена в захвате собственности и изменения своего статуса.

Иначе говоря – КСИР, СС, ВЧК – это всегда инструменты некой идеологической структуры (явной или неявной). На сегодняшний день никакой идеологии в России не существует. Просто никакой. Идеология стяжательства и алчности ею не является и быть не может. Третий смертный грех, как и остальные шесть (в православии, впрочем, их всего восемь) – это не идеология. Это не образ будущего, это всегда про настоящее.

Уже поэтому ЧВК «Вагнер» даже теоретически не может стать аналогом подобных политических структур. Дивизия «Дирливангер», набранная из уголовников, была частью СС, а не наоборот. ЧВК «Вагнер» ни при каких обстоятельствах не сможет стать вооруженным отрядом чего-либо за неимением этого чего-либо.

И в этом-то и заключается ключевая ошибка авторов Уолл-Стрит Джорнал. Для невзыскательной публики такие аналогии, конечно, могут «прокатить», но под ними нет ни малейшего содержания.

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