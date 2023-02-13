Одновременно собранные и распущенные: лучшие варианты прически, которая никогда не выйдет из моды

Тенденции в прическах приходят и уходят, но это, похоже, не касается волос, которые одновременно собранные и распущенные. Это красота, неподвластная времени. Прическа была создана в шестидесятых годах знойной французской актрисой Брижит Бардо. С тех пор она претерпела немало изменений, но одно все же осталось: стиль был и остается актуальным. Этот образ универсален, практичен, прост и подчеркивает ваш стиль. Он даже вошел в топ-десятку самых популярных причесок в мире в прошлом году.

В те дни, когда вы просто не можете решить, укладывать волосы, собрав их или распустив, эта прическа подойдет как нельзя лучше. Она хорошо смотрится на волосах любой длины, типа и текстуры. Кроме того, такая укладка подходит для любой формы лица.

Существует множество способов создать такую прическу. При этом можно заплетать косички, собирать пучки, завить волосы или распрямить их, использовать заколки или зажимы, резинки, шпильки и невидимки. Не следует останавливаться только на классическом виде этой прически.

Пучок сверху

Это классический способ носить прическу, которая предполагает наличие пучка. Он должен быть взъерошенным и слегка воздушным. Такая прическа позволяет создать непринужденный стиль, а волосы, которые будут оставаться распущенными, могут быть волнистыми. Если вы не можете выбрать, какую прическу предпочесть – пучок или распущенные волосы, соедините все это в одну прическу.

Африканские косы

Африканские косы всегда смотрятся просто непревзойденно. С помощью них можно всегда иметь на голове прическу, даже не прилагая к этому усилий. И хотя есть самые разные способы заплести волосы, если у вас тонкие косички от самых корней, вы можете собрать их часть сверху в хвост, а снизу волосы оставить распущенными.

Украсьте драгоценными камнями

Эта прическа привлекает не только своей стильностью, но еще и драгоценными камнями, которые переливаются на солнце или при искусственном свете. Соберите половину волос наверх, остальные оставьте распущенными, а затем украсьте хвост стразами или специальными украшениями для волос.

Камни при этом могут быть подобраны в цвет вашего наряда или могут иметь самые разные оттенки. Такая прическа хорошо подойдет, если вы собираетесь на вечеринку или даже приглашены в качестве гостьи на свадьбу.

Пучок в виде петли

Такой пучок легко собрать, а сделать это можно даже без зеркала. В итоге получается изысканная и задорная прическа, которая способна сделать образ не только шикарным, но и элегантным. С помощью такого модного пучка в виде петли можно визуально сделать себя выше, а прическу – более пышной.

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Таким образом, ваши волосы будут оставаться максимально длинными снизу, а сверху вы им передадите объем. На первый взгляд может показаться, что создать такую замысловатую прическу может быть довольно сложно, но это совершенно не так. Кроме того, такая прическа подойдет для любого случая.

“Космические” пучки

Один пучок – это мило, но два – еще лучше. Для создания такой прически нужно будет разделить волосы на две части, сделав пробор от уха до уха, а из верхней части волос заплести два хвоста. После того как хвосты будут закреплены резинками, нужно будет заплести косы, а затем немного распустить их, придав им пышность.

Теперь следует лишь собрать пучки, закрепив невидимками. Такие пучки можно постараться сделать еще более пышными, потянув за отдельные пряди. Когда вы закрепите все это лаком, сможете отправляться хоть на красную дорожку. И да, вы никогда не будете чересчур взрослыми, чтобы сделать такую прическу.

Закрепите волосы заколкой

Кто сказал, что в классическом исполнении описываемая прическа обязательно должна предполагать высокий хвост или пучки, собранные на самой макушке? Если вы хотите создать более романтичный образ, следует использовать заколку-зажим, собрав волосы таким образом, чтобы их можно было бы закрепить на затылке.

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Все, что будет необходимо для этой прически, – это заколка-крабик. Если вы хотите, чтобы эта прическа продержалась как можно дольше, можно закрепить волосы сначала резинкой, а затем зафиксировать красивую заколку, которая в данном случае будет выступать декоративной деталью прически. При этом длинные пряди можно будет еще подкрутить с помощью плойки и немного зафиксировать спреем.

Супергладкая

Если вы хотите сделать свой образ более сдержанным, соберите верхнюю часть волос таким образом, чтобы можно было зафиксировать их гелем. У такой прически еще несколько вариаций, ведь верхнюю часть волос вы можете разделить еще на две части, чтобы закрепить челку набок, а из второй части волос сверху сделать пучок, из которого можно будет выпустить отдельные пряди.

Такая прическа превосходно будет смотреться на волосах любой длины. Причем, если верхняя часть будет закреплена гелем, нижнюю можно оставить тоже нетронутой. Альтернативным решением является создание нескольких отдельных волнистых прядей.

Добавьте цвета и текстуры

Для того чтобы классическую прическу сделать еще более интересной, можно добавить ей цвета. Это особенно касается того случая, когда цвет необычный. Например, ваши волосы могут быть даже зеленого цвета. А если это необычное новомодное окрашивание, например омбре, вы произведете фурор.

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Дополнительными интересными визуальными деталями будут пряди, которые следует выпустить по двум сторонам от лица. Их можно завить, а остальную часть волос не трогать. Впрочем, весь объем волос вы можете завить, чтобы прическа смотрелась более текстурированной.

К прическе можно добавлять еще и аксессуары, например шарф. Он может стать акцентной деталью вашего образа или сочетаться цветом с оттенком вашего наряда. Такой шарф можно повязать как поверх пучка, собранного на макушке, так и у основания хвоста. Никаких особых техник при этом применять не нужно. Особенно хорошо такая прическа будет смотреться, если вы отправитесь на улицу. Там волосы и шарф будут развеваться от ветра.

Необычные сочетания

Вы можете подойти еще более творчески к созданию этой прически. Так, разделив волосы на две части от одного уха до другого, из верхней части вы можете создать настоящее произведение искусства. Для этого возьмите пучок волос у лба и закрепите его маленькой резинкой, затем возьмите пучок волос побольше, захватив еще и боковые пряди. Эти волосы тоже следует закрепить резинкой. На следующем этапе нужно действовать по тому же принципу, пока вы не дойдете до второй части волос снизу. У вас получится подобие змейки, которую можно немножко подраспустить, чтобы создать дополнительный объем.

Еще одна вариация прически – создание необычной косы. Впрочем, вы можете заплести и традиционную косу из верхней части волос, но тогда прическа не будет выглядеть так эффектно. Кроме того, если использовать такую ее вариацию, она хорошо будет смотреться на светлых волосах, где прекрасно видны оттенки. Заплести косу можно в виде рыбьего хвоста. Вы можете использовать жгуты, которые будут переплетаться между собой. Такая коса может быть длинной, но вы можете закрепить ее и у основания.

Используйте эффектные аксессуары для волос

В качестве одного из таких примеров выступает бант, которым можно закрепить верхнюю часть волос. В этом случае прическа подходит даже для торжественных случаев. Бант вы можете подобрать в цвет других ваших аксессуаров, например туфель или сумочки. Бант может стать и ярким акцентом, если ваш наряд в монохромном цвете.