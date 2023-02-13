Мнение: Письмо: “Никакого барбекю в пятницу”

Вот эту историю вам на разбор.

Что тут произошло, кто подробно опишет?

Но без аргументов ваши предположения не нужны, только выводы на базе конструктивного анализа.

maxontness

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Разборы моих предыдущих писем:

https://evo-lutio.livejournal.com/1323342.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1537091.html

В сентябре уехал пожить за границу. Небольшой город, работаю удаленно на прежней работе, параллельно открываю небольшой бизнес здесь.

На второй месяц познакомился с А. Коворкинг, в котором я работал днем, по вечерам превращается в бар, и вместо баристы приходит А., делает коктейли и общается с людьми.

А. на 4 года младше меня, родилась в Австралии и 2 года назад приехала жить в страну своих предков. Говорит на местном и на английском. Мы немного поболтали в баре, также, как она общается со всеми остальными гостями. Она сказала, что дизайнер и дала свой ник в запрещенной в РФ сети.

Спустя несколько дней я написал ей

Я: хэй, А., мне нужны штаны, может у тебя есть дизайнерские штаны?

А: привет!! У меня ничего сейчас вообще нет (( но может быть устроим совместный шопинг? Я могу показать тебе магазины в этом городе

Я: супер, пойдем!

Договорились, встретились. Я забыл что-то в номере и предложил ей пройтись через мой отель. Так мы заговорили про жильё. Я сказал, что пока снял отель на время, хочу найти нормальное жилье на более продолжительный срок.

А: я снимаю огромную квартиру за <столько же, сколько стоит мой номер в месяц>, хочешь со мной снимать пополам?

Я: ээ… ты из вежливости это говоришь?

А: да нет, от меня съехала сожительница, я вообще изначальна брала такую большую, чтобы жить с кем-нибудь

Я: окей, пойдем посмотрим, круто!

Квартира оказалась прикольная, с огромным залом с камином, большой кухней и двумя отдельными спальнями. А еще оказалось, что у нее живет кот, которого она подобрала недавно на улице и скрывает его существование от хозяев квартиры.

Мне понравилось, я подумал до вечера, пришел вечером в бар к ней на работу и дал деньги за первый месяц.

С моей стороны не было особого сексуального подтекста, если не считать мыслей, что если вдруг, то вообще конечно можно. Со стороны А., как мне показалось, тоже.

Стали жить вместе. Я стал делать какие-то мелкие вещи по дому, типа шторку в ванной повесил, электрику начал приводить в порядок. Про шторку при этом спросил заранее. А про электрику в процессе А. сама говорила как круто, и просила починить в следующий раз вон тот светильник. То есть, как мне казалось, ей это приятно, ну или как минимум она не против. Почистил камин, купил дрова, стали у огня сидеть и шашлык делать. В остальном свою комнату прокачивал, чтобы там было по кайфу жить.

У нас очевидный финансовый мезальянс, в этом городе ЗП очень низкие, а когда А. решила сказать мне, сколько именно она получает за смену, я еле удержался чтобы не вытаращить глаза.

Кот нассал на диван в гостиной, потом у меня в комнате, потом у А.

А. стала кота ругать, но эффекта это не дало. Я погуглил и сказал ей, что надо насыпать побольше наполнителя в туалет и почаще его менять. А. сказала спасибо. Ничего не поменялось.

Я попробовал сделать сам то, что посоветовал. Помогло. И кот стал явно более спокойный и довольный. Первая весточка звучала так «Я вообще полиаморна, и никогда раньше не чувствовала ревности, но кажется когда мой кот сидит у тебя на руках, я начинаю понимать, что это такое».

Второй момент – А. стала рассказывать истории о своем бывшем, о своих родителях, о своей коллеге, и везде все эти люди были ужасны, глупы, невнимательны. Подумал тогда «интересно, как и когда это случится и по поводу меня?». Как в воду глядел.

Я перестал заниматься обслуживанием кота, в тот же вечер кот сделал лужу на вещи А. Она что-то возмущенно воскликнула, а я заметил, что, кажется, она давно не убирала его туалет.

А: я сейчас на взводе, ты можешь сказать всё что хочешь, но я лучше скажу потом

Я: ок, можно и потом

Полдня занимались своими делами, к вечеру я говорю

Я: ты хотела поговорить. Уже готова?

А: да, уже можно

Сели пить чай

А: я очень рада, что нам не приходится говорить об этом в вопросах квартиры – всё прекрасно, я рада, что мы оба вкладываемся в наше место. Но что касается кота, для меня это очень личная тема. Я не хочу, чтобы происходило так, что я уже не помню, когда кормила его и когда за ним убирала, потому что это почему-то делаешь ты. Понимаешь?

Я: рад слышать, что ты хочешь заботиться о своем коте. Просто когда твой кот начинает ссать в нашей квартире, то это уже касается меня, правда?

А: да, конечно, я понимаю, просто дай мне больше места, я буду делать всё сама. А если мне нужна будет твоя помощь – я тебя попрошу

Я: окей, по рукам

А. действительно справилась, через пару дней всё стало норм. Но кот всё равно со мной любит тусить, видимо я его как-то правильно чешу.

Я уехал на своей тачке в столицу, встречать родителей. Они должны были прилететь на неделю, в конце которой было запланировано барбекю пати у нас дома.

А. осталась сидеть с котом, который накануне перенес кастрацию.

Отправляю А. войс со смешной на мой взгляд историей о том, как я приехал в забронированное жилье, меня никто не встретил, я уехал в другой отель, а мне потом еще и перезвонили и ругались «куда это вы уехали? не могли подождать подольше?».

А. восприняла это на счет своей нации, и прислала войс длиной в 10 минут. Суть передать сложно, но там были обороты «тебе пора очнуться от вечного праздника», «я хочу, чтобы ты стал более open minded», «я просто хочу тебе помочь наконец увидеть» и всё в таком духе.

Я ей ответил: А., помню ты мне говорила, что тебе не нужен supervisor, и я постарался тебя услышать. Сделай, пожалуйста, такой же шаг мне навстречу, обороты типа <обороты перечислены выше> из твоих уст в мой адрес звучат странновато.

Мы перекинулись парой более нейтральных сообщений через пару часов. Потом А написала: разве я бы сделала репост твоей записи в <запрещенной сети>, если бы правда была на тебя зла? )))

На следующий день (день прилета моих родителей)

А: одна вещь, которую ты должен знать, пожалуйста, никакого барбекю в пятницу у нас дома (дальше длинное объяснение, что А. сообщила своей начальнице (её подруга, моя хорошая знакомая), что уедет через две недели в Сидней в отпуск и бла-бла)

Я: окей, когда мои родители могут прийти к нам домой?

А: М., родители могут прийти когда угодно! Для родителей не нужно приглашения!

Я: так я не понял, кому из вас неудобно, тебе или <начальнице>?

А: тут нечего понимать, парень

А: мне просто нужно работать

Я: ок, я могу провести время у нас дома со своими родителями и друзьями, пока ты работаешь

А: я пытаюсь сказать, что если ты все еще хочешь пригласить <начальницу> и <её мужа>, то они не могут

Я: мм… окей

Написал на всякий мужу начальницы (назовём Г.), с которым мы хорошо общаемся:

Я: Г., привет! А. говорит, вы не сможете прийти в пятницу. У нее настроение не очень, плохо понимаю её. Правильно услышал?

Г: привет! Речь про грядущую пятницу?

Я: да, ближайшую

Г: сможем

Я уже совсем перестал что либо понимать.

Уже и так длинно получилось, не буду приводить оставшиеся диалоги, суть такая: встретил родителей, А. просит домой никого не приводить, и уже вроде как родителей тоже. Спрашиваю про четверг. Говорит «absolutely no», и дальше

А: я не готова вообще видеть людей на этой неделе в СВОЕМ апартаменте

А: да, это МОЙ апартамент, ведь договор оформлен на меня!!

Я: а, вот ты как теперь говоришь…

Я: ок, пока

А: <много сообщений, восклицательных знаков, поставил на mute>

Я поискал жилье, нашел нормальный вариант, договорился с риелтором о встрече через три дня. Подумал, что надо приехать, поговорить с А. глядя друг другу в глаза, и если не увижу адеквата – съезжать.

Мы провели пару дней с мамой и отчимом в столице, погуляли. Повез их в наш город. Привез в отель. Захожу домой. А. приходит через две минуты с переноской с котом и подругой. Они заходят, захожу за ними, закрываю дверь.

А: М., зачем это ты собираешься поворачивать ключ, когда <подруга> сейчас собирается уходить?

Я: *оставляет ключ в двери

Подруга уходит. А. поворачивается ко мне и строгим голосом говорит:

А: М., почему ты мне соврал?!

Я: о чем?

А: ты позвал мою подругу Н. позавтракать в Ереване!! (Да, я написал этой девушке, она сказала, что с удовольствием, но работает, и посоветовала классное место, куда я сводил родителей. О том, что Н. мне понравилась, мы с А. говорили за пару дней до этого)

Я: и???

А: ты сказал, что едешь встречать родителей!!

Я: ну да, только сперва собирался позавтракать

А: (не уверен, что правильно понял) ааа, значит ты из этих…

Окей, М., знаешь что? Я не хочу, чтобы ты тут был. Мне в моем апартаменте не нужен человек, который относится ко мне неуважительно. Хочешь поговорить с моим отцом? Может, хочешь, <имя соседа> придет и даст тебе в нос? Видишь квартиру? Я убрала её сама! Ты мне не нужен! И, кстати, я тебе ничего не должна! (Технически это не так, она одолжила денег, когда ей не хватило расплатиться по счёту на день рождения, потому что не все гости поняли, что должны платить каждый за себя)

Я: ок, я собираюсь съехать через пару дней

А: да, да, съезжай! И знаешь что еще?

Дальше она стала что-то говорить, но я ушел в комнату, потому что мне показалось, что разговор не очень клеится. Договорился с риелтором встретиться завтра утром. Сегодня ночую здесь.

Мне кажется, что глобально в этой истории прав я. Когда появляются вина или страх, им получается не придавать большого значения. Ну и то, что надо просто уехать и даже не пытаться разговаривать кажется понятным.

Тем не менее, я хорошо помню, как завелся, когда слушал 10-минутный войс и как мне прямо НАДО БЫЛО ОБЪЯСНИТЬ, что не надо так со мной разговаривать. И моя реакция была неадекватный.

У меня получается в такие моменты одно из двух:

1. Изобразить, как будто мне пофиг и показать «пренебрежение»

2. Эмоционально ответить (как здесь)

А кажется, что нужно то ли чтобы было по-настоящему пофиг (но это наверное поход в зеленый виноград), то ли эмоционально ответить более ёмко и точно, а не объясняя, как со мной себя вести.

Также после последнего разговора, хоть я ушел поужинать с родителями, и отвлекся, я замечаю, что тащу за собой шлейф напряга, что мне хочется что-то доказать, чтобы все вокруг знали мою версию правды, чтобы до А. дошло, как она не права. Что делать в целом, чтобы перестать думать об этом – понятно, жить свою жизнь и заниматься своими делами. А как научиться жить так, чтобы этого желания доказать не возникало – пока не понятно.

Эволюция, спасибо Вам за возможность учиться!

С уважением,

М