СМИ: Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на сумму более 19 млрд долларов

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов), что значительно больше суммы 7,5 млрд франков, которая официально заблокирована властями Швейцарии в соответствии с санкциями Берна против Москвы.

Швейцарские газеты Le Temps и Sonntags Zeitung сообщили, что хотя официально в Швейцарии в связи с событиями в Украине заморожены 7,5 млрд франков, Credit Suisse заблокировал 17,6 млрд, что составляет треть всех российских активов, задекларированных в Швейцарской Конфедерации, передает ТАСС.

Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Что касается остальных 13,6 млрд, то речь идет об активах, принадлежащих лицам, которые попали под санкции в других государствах, а также о средствах российского Центробанка и государства, отметили издания.

Ранее в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 млрд долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.

Между тем пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.

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