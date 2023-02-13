СМИ: Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на сумму более 19 млрд долларов
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Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов), что значительно больше суммы 7,5 млрд франков, которая официально заблокирована властями Швейцарии в соответствии с санкциями Берна против Москвы.
Швейцарские газеты Le Temps и Sonntags Zeitung сообщили, что хотя официально в Швейцарии в связи с событиями в Украине заморожены 7,5 млрд франков, Credit Suisse заблокировал 17,6 млрд, что составляет треть всех российских активов, задекларированных в Швейцарской Конфедерации, передает ТАСС.
Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Что касается остальных 13,6 млрд, то речь идет об активах, принадлежащих лицам, которые попали под санкции в других государствах, а также о средствах российского Центробанка и государства, отметили издания.
Ранее в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 млрд долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.
Между тем пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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