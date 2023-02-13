 

Сенатор Шумер: В Совете национальной безопасности Белого дома считают сбитые над Канадой и США объекты аэростатами

13.02.2023, 2:38, Новости дня
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В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома полагают, что сбитые над Канадой и Соединенными Штатами на этой неделе объекты являлись не чем иным, как аэростатами, сообщил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Шумер сообщил в эфире телеканала ABC, что ночью помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел специальный брифинг, в ходе которого сообщил, что эксперты Белого дома считают сбитые объекты аэростатами, передает ТАСС.

Сенатор уточнил, что уничтоженные на этой неделе шары значительно уступали в размерах аэростату, сбитому у побережья Южной Каролины 4 февраля, и находились на высоте порядка 12 км, что несет угрозу для функционирования гражданской авиации.

Помимо этого, Шумер заявил, что американские власти еще несколько месяцев назад ничего не знали о полетах иностранных аэростатов, однако теперь военные и разведка сфокусированы на сборе и накоплении информации.

Шумер также выразил мнение, что в ситуации с аэростатами китайцы якобы были унижены, пойманы на лжи, что стало реальной проблемой для них, так как инциденты с аэростатами выставляют Китай в плохом свете. Сенатор высказал предположение, что кители Китая откажутся от практики запуска аэростатов.

Ранее конгрессмен от штата Мичиган Джек Бергман сообщил, что американские военные «вывели из строя» объект в воздушном пространстве над озером Гурон. Кроме того, в воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило над Северной Канадой обнаруженный над Аляской неопознанный объект.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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