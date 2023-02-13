Die Welt – страны НАТО решили продлить полномочия Столтенберга до следующей весны

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО подходит к концу 30 сентября этого года, однако страны альянса решили продлить его пребывание в должности, пишет немецкая газета Die Welt. По данным издания, соглашение о продлении срока полномочий Столтенберга до апреля 2024 года будет официально оформлено весной. Это поможет сохранить стабильность в руководстве альянса в нынешние сложные времена.



AP

Согласно воле государств-членов, Йенс Столтенберг должен остаться генеральным секретарём НАТО, пишет воскресное издание немецкой газеты Die Welt. Между 30 странами существует неформальное соглашение о продлении срока его полномочий до апреля 2024 года, сообщили изданию высокоинформированные дипломаты. На самом деле срок полномочий Столтенберга должен был закончиться 30 сентября этого года.

Причиной запланированного продления, официальное решение о котором будет принято весной, стали «выдающиеся заслуги» Столтенберга «перед НАТО, особенно на фоне украинского конфликта».

Продление срока полномочий также гарантирует «стабильность в руководстве альянса в сложное время». Страны НАТО также хотят предоставить Столтенбергу возможность председательствовать на саммите, посвящённом 75-летию альянса. Саммит пройдёт в Вашингтоне в апреле 2024 года. После ухода со своего поста у Столтенберга, как говорят, есть «хорошие шансы» стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий президента Всемирного банка Дэвида Малпасса истекает в апреле следующего года.

Глава социалистического правительства Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес были названы фаворитами в качестве возможных преемников Столтенберга. Санчес, который, как отмечает Die Welt, поддерживает близкие отношения со Столтенбергом и хорошие отношения с президентом США Джо Байденом, должен пройти парламентские выборы не позднее декабря. Его переизбрание на пост главы правительства считается неопределённым.

Далеко не лучшими шансами на лидерство в НАТО обладает премьер-министр Нидерландов Марке Рютте, которого активно поддерживает его сторонник по либеральной партии, президент Франции Эммануэль Макрон.

Вопрос о продлении срока полномочий Столтенберга не будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО во вторник и среду, отмечает издание. Вместо этого встреча будет посвящена продвижению планов нового оборонного планирования.

Самое позднее с начала спецоперации РФ на Украине коллективная оборона территории альянса вновь стала главным приоритетом для НАТО. После окончания холодной войны основным направлением было так называемое управление кризисами, то есть сдерживание и предотвращение конфликтов в таких странах, как Афганистан или Косово.

Новая ориентация также сопровождается изменением требований к возможностям и готовности сил НАТО. На этой неделе «политические руководящие принципы», которые являются секретными и формируют политическую основу для планирования обороны и военного потенциала стран альянса, должны быть приняты вновь после 2019 года.

На втором этапе, который состоится позднее, на основе этих руководящих принципов будут определены минимальные военные возможности, которыми НАТО должно обладать в будущем.

Ещё одной темой консультаций, в которых примет участие министр обороны Германии Борис Писториус, станет вопрос о том, как в будущем можно увеличить производство оружия и боеприпасов. Промышленность ждёт надёжных планов и обязательств от политиков, прежде чем начать производство. НАТО хочет тесно координировать свои действия с Евросоюзом по этому вопросу.

Это касается и другой темы: вопроса о том, как НАТО может лучше защитить критически важную подводную инфраструктуру, то есть подводные кабели и трубопроводы, от кражи или уничтожения данных такими странами, как РФ или Китай, пишет Die Welt. Во всём мире более 400 подводных кабелей протяжённостью около 1,3 миллионов км проходят по морскому дну и соединяют континенты и страны быстрее, чем работает передача данных через спутник.

Германия и Норвегия в конце ноября прошлого года обратились к генсеку НАТО Столтенбергу с призывом создать координационный орган для защиты критически важной подводной инфраструктуры. «Нашей целью должно быть быстрое достижение хорошей постоянной и прагматичной координации всех соответствующих субъектов для защиты этой инфраструктуры», — заявил тогда канцлер Олаф Шольц.