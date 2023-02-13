Хорошо высушить волосы или использовать спрей для объема: что делать, если волосы постоянно принимают форму шляпы или шапки

Холодное время года – настоящее испытание для прекрасных дам. Дело в том, что приходится носить головные уборы, которые беспощадно портят укладку. Особенно невыносимо, когда волосы принимают форму шапки или шляпы. Что делать в таком случае? Избежать этой проблемы можно, следуя некоторым полезным советам.

Будьте внимательны при выборе головного убора

Поскольку ваши волосы непосредственно соприкасаются с головным убором, их состояние напрямую связано с качеством последнего. Если вы хотите избежать беспорядка на своей голове, следует отдавать предпочтение шапкам и шляпам из натуральных материалов (шерсть, хлопок), так как они не электризуют волосы и не крадут их объем.

Кроме того, нужно обращать внимание на размер и фасон. Лучше избегать слишком тугих и чрезмерно облегающих головных уборов. Они сильно трутся о кожу головы, повышают выделение кожного сала и, соответственно, могут создавать заломы на волосах.

Хорошо высушите волосы

Прежде чем надевать шляпу, вам нужно убедиться, что ваши волосы сухие от корней до кончиков. Дело в том, что влажные волосы очень подвержены деформациям. Даже если вы совсем капельку не досушите свою шевелюру перед тем как надеть шапку, это приведет к уменьшению объема и формированию заломов у корней. А кончики, наоборот, будут сухими и растрепанными.

Кроме того, надевая шапку на влажные волосы, вы создаете идеальную среду для размножения грибков и микробов. Из-за этого кожа станет очень жирной, может появиться перхоть и зуд.

Экспериментируйте с прическами

Если вы соблюдаете все правила, а после шапки все равно остаются заломы, возможно, вы выбрали неправильную укладку. Важно придать волосам больше объема. Поэтому вы можете сделать завивку, заплести косы или просто собрать локоны в небрежный пучок.

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Например, одним из универсальных решений является низкий свободный хост. Если заплести небрежную косу, а войдя в помещение, расплести ее, получится двойной эффект. Во-первых, на волосах не появятся следы от шапки. Во-вторых, кончики приобретут привлекательную волнистость.

Нанесите какое-нибудь ухаживающее средство

Если вы хотите избежать следов от головного убора на своей прическе, вы должны активно использовать ухаживающее средства. Дело в том, что заломы чаще всего появляются на сухих ослабленных волосах. Если вы обеспечите им качественное увлажнение и питание, а также легкое утяжеление, сохранится абсолютная гладкость благодаря упругости.

А еще, перед тем как надеть шапку и выйти на улицу, можно использовать легкую фиксацию поверх ухаживающего бальзама. Нанесите буквально капельку и распределите по волосам, прочесав пряди пальцами.

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Немного увлажните

Если вы обнаружили, что на волосах после шапки образовались заломы, можно вернуть прическу в норму буквально за несколько секунд. Намочите руки под струей воды, отряхните их, а потом слегка пройдитесь влажными пальцами по проблемным зонам на волосах.

После этого слегка потрусите головой, чтобы локоны быстрее просохли. После этого снова расчешитесь и при необходимости используйте небольшое количество укладочных средств.

Альтернативное решение

Если ни один из вышеперечисленных методов вам не помог и проблема заломов на волосах после шапки сохранилась, нужно искать какую-то альтернативу привычным головным уборам. Конечно, самый простой вариант – это купить куртку или пальто с хорошим теплым капюшоном. Также можно приобрести теплый капор, который надевается по принципу капюшона и не прижимает волосы к голове.

Еще одним практичным и модным решением может стать ношение на голове теплого шарфа или шали. А еще сейчас очень актуальны шерстяные платки с яркими народными орнаментами.