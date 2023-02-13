Роскосмос показал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай после землетрясения
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Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором виден затопленный турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений.
Аэропорт Хатай снял спутник «Канопус-В», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Ранее Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
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