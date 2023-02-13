 

Global Times: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР

13.02.2023, 1:17, Новости дня
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Неопознанный летающий объект был обнаружен у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая, «соответствующие ведомства» КНР могли его сбить, сообщили местные СМИ.

Китайская государственная газета Global Times пишет, что в официальном аккаунте в соцсети Weibo, Бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун КНР разослало уведомление, в котором сообщалось, что «в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект», передает РИА «Новости».

В уведомлении, которое получили рыболовные суда, отмечалось, что неопознанный летающий объект «готовятся сбить», в этой связи местных рыбаков попросили «соблюдать правила безопасности». В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкой лодкой.

В настоящее время нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и был ли он сбит.

Ранее сообщалось, что над территорией Северной Америки продолжают пролетать аэростаты. Очередной неопознанный летающий объект был сбит в субботу Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) над Северной Канадой.

Первый китайский аэростат был сбит 4 февраля. Перед этим он «путешествовал» в небе над Северной Америкой девять суток. Китай в ответ на это выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат и заявил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран.

В минувшую пятницу Белый дом сообщил о сбитии второго летающего объекта над территорией Аляски. В сообщении отмечалось, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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