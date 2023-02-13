Конгрессмен Бергман: Американские военные «вывели из строя» объект в воздушном пространстве над озером Гурон

Американские военные «вывели из строя» объект в воздушном пространстве над озером Гурон, сообщил член Палаты представителей Конгресса США от штата Мичиган Джек Бергман.

Конгрессмен сообщил, что американские военные вывели из строя объект над озером Гурон. Он поблагодарил пилотов истребителей ВВС США за решительные действия, заверив, что находится в контакте с Пентагоном по поводу операций в районе Великих озер, передает ТАСС.

В свою очередь другой член Палаты представителей от штата Мичиган Элисса Слоткин сообщила, что Пентагон очень внимательно отслеживал объект над озером Гурон.

Накануне вечером Федеральное авиационное управление США (ФАУ) на время закрыло участок воздушного пространства над соседним озером Мичиган, расположенным между штатами Висконсин и Мичиган, однако вскоре воздушное пространство вновь было открыто. В воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило над Северной Канадой неопознанный объект, обнаруженный над Аляской.

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