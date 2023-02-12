Брюки и джинсы с разрезами внизу: модная тенденция из 90-х возвращается в моду в этом году – идеи с фото, как стильно носить их

Марго Робби, австралийскую актрису и продюсера, которая дважды номинировалась на “Оскара”, с уверенностью можно назвать иконой стиля. Недавно во время конференции для торговой сети “Амстердам” она появилась в шикарных брюках Mango с разрезами внизу. Неудивительно, если множество модниц после этого бросится покупать такие же. Судя по выходу Робби, можно сделать вывод, что эта тенденция возвращается в моду. На представленных фото – отражение идей, как носить такие брюки и джинсы в этом году.

Возвращение в девяностые

Нужно отметить, что Марго Робби не единственная икона стиля, которая обратилась к такому фасону брюк. Начиная с конца 2022 года в TikTok они были доминирующими в модной повестке. И в 2023 году они продолжают свое победное шествие. Трудно точно определить, что именно в такой простой детали, как маленький разрез спереди, может так замечательно преобразить весь наряд.

То ли ткань ложится как-то по-особенному, то ли брюки с разрезами спереди так хорошо сочетаются с туфлями на каблуках, то ли модниц согревает возможность возврата к девяностым, которые воспринимаются как одно из лучших десятилетий в моде.

Образы, созданные иконами стиля

Но вот что можно сказать с большой долей уверенности: брюки и джинсы с разрезами внизу хорошо зарекомендовали себя в том числе и благодаря ощущению комфорта при их ношении. В частности, речь идет о том, что они не закрывают обувь, которую так хочется продемонстрировать.

Прошли те времена, когда представительницы прекрасного пола часами подбирали идеальный наряд, размышляя, какие туфли к нему подойдут. И все это лишь для того, чтобы широкие и длинные брюки полностью прикрывали их.

Недавно в журнале Vogue была размещена фотография Виктории Бекхэм, поддержавшей новый тренд. На ней были облегающие брюки, которые расширяются к лодыжкам, прекрасно демонстрируя обувь.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Хейли Бибер, американская модель, которую журнал Maxim в 2017 г. назвал самой влиятельной девушкой в мире стиля, также примерила этот фасон, но решила остановиться на джинсах.

Она создала индивидуальный образ, надев к этому фасону брюк белую футболку и держа в руках роскошную сумку-футляр Bottega Veneta. А также туфли на каблуках, которые очень подходят к разрезам внизу брюк и стали их верным спутником.

Вариативность безгранична

Как видно на представленных фото, с брюками с разрезами внизу можно создать множество разнообразных образов. Их можно носить с классическим жакетом, с белой рубашкой оверсайз, с романтической блузой с анималистичным принтом, с тренчем в пол, с джинсовой курткой и косухой.

То есть вариантов здесь великое множество. Все зависит от ваших предпочтений и от вашей фантазии. А также к ним подходит любая обувь – и классическая элегантная, и спортивная.