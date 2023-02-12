Он один освежит сразу десять нарядов: как стилизовать маленький черный ремень – трендовый аксессуар весны 2023 года

Если в вашем гардеробе среди всей одежды еще нет маленького черного ремня, этот пробел обязательно следует восполнить. Тратиться слишком сильно не придется. Моде можно соответствовать и без особых вложений. Хорошая новость, не правда ли? С помощью пояса можно придумать множество разных вариаций и сочетаний. Именно поэтому маленький черный ремень может стать настоящим сокровищем в вашем гардеробе.

Со стильным блейзером

Маленький черный пояс обязательно должен быть в вашем гардеробе, как и блейзер нейтрального цвета, который тоже является полезной вещью. Если вы хотите сделать ваш образ элегантным, следует дополнить его джинсами. В таком виде можно отправляться в деловую поездку. Если вам нужно придерживаться более строгого дресс-кода, джинсы можно поменять на классические брюки. Длинный блейзер обычно скрывает стройность, но черный пояс позволит исправить этот недочет.

Трикотаж

Будь то поход в театр, деловая встреча или выставка, вы всегда должны выглядеть со вкусом. Наденьте длинный жакет в бежевом или коричневом оттенке, сочетая его с черной или белой юбкой или платьем, а также сапогами с длинным голенищем. И конечно же, все это следует дополнить черным поясом.

Черная кожаная юбка

Независимо от того, юбки какой длины вы предпочитаете, их просто прописано носить с кожаными ремнями. Зимой вы можете надеть с юбкой трикотажную рубашку, а сверху – пальто.

Повседневный шикарный комплект

Если вы хотите сделать свой образ удобным, но одновременно еще и шикарным, необходимо подобрать брюки светлого цвета и сочетать их с массивными белыми кроссовками. Наденьте базовую футболку любимого оттенка и обязательно завершите образ черным ремнем.

Мягкий вязаный кардиган

Кто сказал, что мягкий вязаный кардиган не способен выделить вас из ряда других девушек? Если вы наденете еще и маленький черный пояс, будете выглядеть просто сногсшибательно. Черные брюки будут делать ваш стиль более классическим. Но одеться так можно, отправляясь и на чашку кофе с друзьями.

Юбка с леопардовым принтом

Можно с уверенностью сказать, что юбка с леопардовым принтом – это настоящая классика. И ведь вещам, стилизованным под кожу и мех животных, необязательно быть вызывающими. Такую юбку можно сочетать с ярко-красным свитером, который нужно визуально отделить от юбки черным поясом. Завершите образ классическими туфлями на высоком каблуке.

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Монохром

Если вы хотите почувствовать себя по-настоящему особенной, нужно добавить маленький черный пояс к юбке в монохромных цветах. А теперь нужно проверить, нет ли у вас платья-рубашки? Кто сказал, что платье и юбку нельзя надеть одновременно?

Что ж, настал тот самый момент, когда стоит это сделать. Наденьте платье-рубашку, застегнув пуговицы до ремня, а снизу платье немного приоткройте, чтобы юбка оказалась видна. Возьмите с собой маленький черный клатч, что сделает вас более стильной, а образ – утонченным.

Платье-свитер

Зимой особенно популярными становятся платья-свитеры. Потом они медленно перетекают в весну, когда дни еще не такие теплые. Наденьте с таким платьем сапоги-чулки, а сверху накиньте жакет под цвет платья. Не забудьте про ваш идеальный черный пояс.

Черное платье

Маленький черный пояс – это поистине прекрасное изобретение, ведь даже самый простой наряд может выглядеть с ним так, будто вы собрались на красную ковровую дорожку. Наденьте черное платье-корсет, дополните его белой блузой, а поверх платья застегните ремень с элегантной пряжкой.

Большой шарф

Если у вас есть большой шарф, но нет элегантного блейзера, значит, у вас есть блейзер оверсайз. Просто накиньте шарф на плечи, а затем перевяжите его по талии ремнем. Теперь вы можете надеть с вашим новым блейзером джинсы, сапоги с высоким голенищем и отправляться куда угодно.