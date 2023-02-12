Тарасова: Правительства стран должны прислушиваться к заявлениям Баха

Правительства стран не могут не прислушиваться к словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы, сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова подчеркнула, что заявление Баха правильное. По ее словам, есть орган, который решает эти вопросы, «никто не вправе лезть в его дела и как-то влиять». «Надеюсь на справедливое отношение», – подчеркнула она, передает РИА «Новости».

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях, а кто нет, в частности, это касается и возможного участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже.

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