Федеральное авиационное управление США закрыло участок воздушного пространства в штате Висконсин над озером Мичиган

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) на время закрыло участок воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин, соответствующее уведомление для пилотов (NOTAM) было опубликовано на сайте регулятора.

В NOTAM закрытие участка неба над озером Мичиган объяснялось национальной обороной (National Defense Airspace). Позднее уведомление было удалено с сайта ФАУ США, воздушное пространство вновь было открыто, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье рано утром Федеральное авиационное управление (ФАУ) США закрывало воздушное пространство в штате Монтана в районе города Гавр, однако подозрительных объектов в закрытом для полетов секторе военные не обнаружили.

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