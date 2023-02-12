Федеральное авиационное управление США закрыло участок воздушного пространства в штате Висконсин над озером Мичиган
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Федеральное авиационное управление США (ФАУ) на время закрыло участок воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин, соответствующее уведомление для пилотов (NOTAM) было опубликовано на сайте регулятора.
В NOTAM закрытие участка неба над озером Мичиган объяснялось национальной обороной (National Defense Airspace). Позднее уведомление было удалено с сайта ФАУ США, воздушное пространство вновь было открыто, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье рано утром Федеральное авиационное управление (ФАУ) США закрывало воздушное пространство в штате Монтана в районе города Гавр, однако подозрительных объектов в закрытом для полетов секторе военные не обнаружили.
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