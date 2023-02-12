 

Федеральное авиационное управление США закрыло участок воздушного пространства в штате Висконсин над озером Мичиган

12.02.2023, 23:02, Новости дня
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Федеральное авиационное управление США (ФАУ) на время закрыло участок воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин, соответствующее уведомление для пилотов (NOTAM) было опубликовано на сайте регулятора.

В NOTAM закрытие участка неба над озером Мичиган объяснялось национальной обороной (National Defense Airspace). Позднее уведомление было удалено с сайта ФАУ США, воздушное пространство вновь было открыто, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье рано утром Федеральное авиационное управление (ФАУ) США закрывало воздушное пространство в штате Монтана в районе города Гавр, однако подозрительных объектов в закрытом для полетов секторе военные не обнаружили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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