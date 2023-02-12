В дирекции Союза кинематографистов РФ сообщили о смерти режиссера Вадима Абдрашитова

Народный артист России, режиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни, сообщили в дирекции Союза кинематографистов РФ.

По словам источника в дирекции Союза кинематографистов РФ, во ВГИКе подтвердили, что Вадим Юсупович скончался, передает ТАСС.

Среди самых известных фильмов режиссера – «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.

Напомним, 15 марта 2006 президент РФ Владимир Путин наградил кинорежиссера Вадима Абдрашитова орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени за большой вклад в развитие киноискусства и многолетнюю творческую деятельность.

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