Der Spiegel – украинские военные начинают проходить ускоренный курс пользования танками «Леопард-2»

В немецком Мюнстере на следующей неделе начнётся подготовка украинских военных на танках «Леопард-2», пишет Der Spiegel. Инструкторы бундесвера отмечают, что из-за нехватки времени солдаты ВСУ пройдут ускоренный курс обучения, в рамках которого изучаются только основы.



AP

На следующей неделе в Германии начнётся обучение военнослужащих ВСУ на танках «Леопард-2», пишет Der Spiegel. Согласно информации издания, самолёты немецких ВВС уже доставили первые группы украинских военных из Польши на немецкую территорию. Тренировки будут проходить на учебном полигоне вблизи города Мюнстер.

Инструкторы бундесвера планируют провести для украинских солдат нечто вроде ускоренного курса, пишет Der Spiegel. Весь процесс обучения, включая основы обслуживания танка и процесс взаимодействия с БМП «Мардер», должен занять всего от шести до восьми недель. При этом в бундесвере отметили, что этого срока хватит только на изучение основ: обычно для полного освоения танка «Леопард-2» экипажу требуется несколько лет.

Как пишет Der Spiegel, если всё пройдёт по плану, то первые «Леопарды-2» с украинскими экипажами попадут на Украину в конце марта. Как отмечает издание, обучение на «Леопардах» является лишь частью программы подготовки: с момента начал украинского кризиса в Германии обучилось около 1500 украинских военных, тренировавшихся на САУ PzH 2000 и ЗСУ «Гепард».

Правительство ФРГ обозначило цель обеспечить Украину двумя батальонами «Леопардов-2»: в украинской армии танковый батальон насчитывает 31 боевую машину. При этом сама Германия планирует передать 14 танков, а остальные поставят союзники по НАТО. Der Spiegel напоминает, что в Великобритании сейчас также проходит подготовка украинских военных на британских танках «Челленджер-2».