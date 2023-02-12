Вырезы в форме сердечек или сиреневое атласное платье: как стильно и романтично одеться на свидание в День Влюбленных

Уже совсем скоро наступит День Всех Влюбленных, девушкам пора приступать к планированию своего любимого образа. Есть много способов предстать перед любимым в сногсшибательном виде. И для этого не обязательно тратить кучу денег или провести много часов в салоне красоты. Главное — это ваша естественность, сияющие глаза и искренняя улыбка. Вот несколько вдохновляющих идей, что надеть на праздник.

Сумка с сердечками сделает образ романтичным

Если аксессуары — это путь к вашему сердцу, сумка с сердечками — идеальное дополнение к любому наряду на День Влюбленных. Это простой способ украсить сдержанный образ, например, белое платье-свитер или джинсы и блузку. Вы можете показать, что излучаете любовь, без необходимости покупать совершенно новый наряд или надевать что-то, в чем вам некомфортно.

Мягкая романтика сиреневого наряда

Сиреневый — это мечтательный цвет, который идеально подходит для того, чтобы провести день с любимым человеком. Так почему бы не поднять романтическую атмосферу на новый уровень с атласным платьем?

Это как раз то, что нужно, и вы можете сделать свой образ более женственным, выбрав платье с лентами или бантами. Окунитесь в монохромную модную тенденцию, соединив свое платье с сиреневыми туфлями на каблуке и повязкой на голове, чтобы создать элегантный образ.

Повседневный наряд в духе Святого Валентина

Иногда все, что вам нужно, это намек на предстоящее событие. Например, такие брюки, как эти прямые джинсы с граффити-сердечками, — идеальный способ выглядеть романтично в День Влюбленных.

Вы можете надеть джинсы с симпатичной майкой или блузкой. Кроссовки и каблуки будут хорошо сочетаться с этой вещью, что сделает джинсы с сердечками покупкой, которую можно носить круглый год.

Манящий и непринужденный образ

Нижнее белье больше не предназначено только для спальни. Если вы еще не слышали, корсет теперь является полноценной одеждой, и надевать его можно куда угодно. Корсеты можно легко стилизовать разными способами, и они станут хорошим выбором для Дня Влюбленных, если вы хотите, чтобы ваш наряд был более манящим.

Если вам нравится идея корсетов, но вы предпочитаете более скромный вид, водолазка под ним — это хороший альтернативный способ раскачать тренд, особенно если выбранный вами корсет прозрачный. Или наденьте его с широкими джинсами и кардиганом, как на фото выше. Тогда вам точно будет комфортно.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Повседневная эстетика в праздничном наряде

Подобно Уэнсдей Аддамс и ее любимой мягкой готической эстетике, вы тоже можете добавить немного игривости обычной одежде. Добавьте простой контраст к полностью черному наряду с белыми носками. Черная плиссированная юбка — одна из самых сдержанных базовых вещей, которую вы можете иметь. То же самое касается черного топа, как показано выше, с тематическими вырезами в виде сердечек на рукавах и спереди.

Сбалансируйте нейтральные оттенки с игривыми деталями

Почувствуйте себя очень мило в этом наряде, вдохновленном самой любовью. В нем сочетаются тщательно подобранные нейтральные оттенки с черной мини-юбкой и майкой, украшенной мини-сердечками. Чтобы завершить образ, почему бы не добавить серьги в форме сердца или ожерелье?

Несмотря на небольшую деталь, украшения могут превратить ваш образ из простого в шикарный и еще больше подчеркнут тему Дня Влюбленных. Медно-красное ожерелье с сердцем подойдет практически ко всему, но его легко воссоздать с предметами, которые у вас уже есть.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Платье-комбинация — вещь, которая никогда не выйдет из моды

Вы никогда не ошибетесь, выбрав платье-комбинацию, особенно из шелковистого или атласного материала. Это еще один предмет, который подходит как для обуви на плоской подошве, так и для самых высоких каблуков.

Кроме того, длина миди многих платьев-комбинаций — еще один источник уверенности в себе. Несмотря на то, что черный цвет всегда является хорошим выбором, яркое платье ирисового оттенка будет выглядеть красиво и элегантно. Или выберите наряд в драгоценных тонах, таких как изумрудно-зеленый и сапфирово-синий.

Бордовый – тоже романтичный, хотя и сдержанный

Бордовый — отличный цвет для Дня Влюбленных. Он имеет романтический оттенок красного, но более утонченный, не такой «кричащий». Ботинки на платформе и кожаная куртка оверсайз идеально дополнят мини-платье, особенно если вы хотите компенсировать привлекательность глубокого декольте. Бордовый также хорошо сочетается как с черным, так и с белым, поэтому вы можете проявить творческий подход к аксессуарам.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Платье и кардиган — идеальное сочетание

Если вы планируете пойти на более сдержанное свидание, милое платье миди и кардиган — идеальный выбор. Лучшее в этом образе то, что подойдет любое платье миди, будь то узорчатое или простое. Если вы живете в более холодном климате, вы можете надеть сверху свитер вместо кардигана, чтобы было немного теплее.

Пикантный и полуформальный образ

Предпочитаете платформу каблукам для вечеринок? Вы все еще можете создать великолепный образ в стиле Дня Влюбленных. Водолазка и массивные ботинки делают этот образ подходящим как днем, так и ночью, а темно-фиолетовое и винно-красное облегающее платье придают ему пикантности.

Эта комбинация нарядов — отличный вариант, если вы делаете что-то полуформальное, например, встречаетесь с другом за напитками после работы. Сверху накиньте пальто для дополнительного тепла и уюта. Теперь вы готовы к этому романтичному дню. Встречайте его с радостью, и пусть романтика и любовь будут с вами всегда.