Во Франции прошли акции протеста против участия Парижа в конфликте на Украине

Акции протеста против участия Франции в конфликте в Украине и поддержки Парижем политики НАТО состоялись на территории республики, сообщил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По оценке Филиппо, только в парижском «Марше за мир» участвовали 10 тыс. человек. В списке из более чем двух десятков городов, где состоялись манифестации с требованием прекращения конфликта на Украине, значатся, в частности, Аяччо (Корсика), Дижон, Канн, Марсель и Тулон, информирует ТАСС.

Ранее несколько сотен итальянцев вышли на манифестацию против выступления президента Украины Владимира Зеленского с речью на итальянском песенном фестивале, они также выступают против воинственной линии НАТО и политики Рима по украинскому конфликту.

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