 

Военнопленные рассказали, как их обманывает украинское командование

12.02.2023, 21:40, Новости дня
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Военнопленные из Полтавы рассказывают, что командование Вооруженных сил Украины их обмануло и фактически отправило на верную смерть, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В Telegram-канале он разместил видеозапись беседы с военнопленными, на которой они уточнили, что сначала создавался отдельный батальон «для защиты Полтавщины». «Получилось так, что взяли всю тероборону Полтавы и бросили, и нас там порубили на мясо», – сообщил один из них.

Пушилин также отметил, что эта беседа состоялась во время поездки в воинские подразделения с президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилом Рахлиным.

Ранее сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ члены «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) рассказали о недопустимости русофобской политики киевского режима, который разжигает ненависть между братскими народами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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