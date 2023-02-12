Где, как и с кем «воюют» сыновья российского пропагандиста и телеведущего Владимира Соловьёва

Владимир Соловьев – топовый российский пропагандист. С учетом особенностей службы кто-то его обожает, а кто-то терпеть не может. Но интересно не это, а то, где воюют сыновья Соловьева, и воюют ли они вообще…

В сети есть информация о том, что у Владимира 8 детей и 3 супруги в анамнезе. Среди отпрысков числится два сына-призывника (по возрасту). Старший Александр (ему 34) живет в Лондоне и явно не спешит защищать интересы родины с ружьем на фронте, потому что жизнь важнее. На упреки на тему дорогой недвижимости на том самом Западе, к слову, Соловьев-идеолог уже отвечал. Он говорит, что тот же Гоголь основную часть жизни провел в Риме, но был прекрасным патриотом, и что патриотизм не имеет ничего общего с подпиской о невыезде. Для старшего сына Соловьева уж точно.

Кто не понял: патриоту не обязательно жить на родине, нужно и можно сравнивать разное, главное с Россией в душе и паспорте (вероятно, втором, благо, наша страна двойное гражданство не запрещает). И вообще – не наше дело, дорогие товарищи.

Кстати, в последние месяцы подоставали немало интервью Владимира на тему СВО. Это сейчас он ораторствует с экранов о том, как надо забирать свое, потерь нет, а для достижения цели все средства хороши. В 2008-м риторика была иной, например: “Человек, который решит начать подобный конфликт, будет преступником огромных масштабов. В Украине живут наши братья-славяне с общей историей. И не надо кричать о том, что Крым наш”. Так и хочется спросить: “Ой, а что случилось?”

Второй сын Даниил, которому сейчас 21 год, наслаждается жизнью, делает тату и тусуется (разумеется, не в окопах соседней страны). Девушка Дани постоянно радует фолловеров почти обнажёнными фото. Любимые темы шуток Владиславы – вещества и интим.

Видимо, истинные патриоты живут в удовольствие, не позволяют заставлять себя делать то, что не хочется. Так что идеи идеями, хорошо, когда есть деньги. Как, например, у многоуважаемого главного рупора страны.